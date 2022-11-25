На границе Украины действовала мощная преступная группировка, помогающая уклонистам: преступников нейтрализовали

СБУ нейтрализовала мощную преступную группировку на границе с самопровозглашенным Приднестровьем. Возглавлял его "гражданин" непризнанной республики.

СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая помогала уклонистам бежать в страны ЕС через самопровозглашенное Приднестровье.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, на границе с так называемым Приднестровьем украинские правоохранители нейтрализовали мощную преступную группировку. Они с участием коррумпированного пограничника организовали канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

"Нелегальный трафик пролегал в соседние европейские страны через территорию так называемой ПМР. Стоимость таких "услуг" составляла от 5,5 тысячи долларов с клиента. Сумма зависела от его материальных возможностей и срочности выезда", – рассказали в пресс-службе СБУ.

Сами же маршруты побега проходили вне контрольно-пропускных пунктов госграницы. Для проезда по пересеченной местности злоумышленники использовали автотранспорт.

Сама же преступная группировка состояла из нескольких жителей приграничья. Они подыскивали потенциальных "клиентов" для нелегального выезда за границу. При этом житель непризнанного Приднестровья выполнял роль проводника и предоставлял соответствующие инструкции по дальнейшим действиям за рубежом.

“Сотрудники СБУ задокументировали преступную схему и задержали всех участников группировки на попытке вывоза за пределы Украины троих беглецов. Во время обысков по местам нахождения задержанных правоохранители обнаружили: наличные деньги, полученные незаконным путем, а также мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий”, — добавили в Службе безопасности.

Подозреваемым сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала в Киеве российского агента, прибывшего из Крыма готовить диверсии. Злоумышленник был переброшен из временно оккупированного Крыма в столицу за месяц до полномасштабного вторжения.

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