На границе Украины и Польши не работает один из пунктов пропуска – какая причина

На границе Украины и Польши 28 октября временно не работает пункт пропуска "Рава-Русская" из-за проблем с базой данных польской таможни в смежном пункте пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"В пункте пропуска "Хребенне" (смежный с пунктом пропуска "Рава-Русская") не работает база данных польской таможни. В связи с этим оформление лиц и транспортных средств не осуществляется", — говорится в сообщении.

О возобновлении пропускных операций пограничники сообщат дополнительно.

Напомним, в Украине из-за непогоды задерживается движение поездов – некоторых более чем на 3 часа.

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