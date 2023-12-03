На границе Украины и Польши остановил работу еще один пункт пропуска – какая причина

На одном из пунктов пропуска не производится оформление лиц и транспортных средств.

На границе Украины с Польшей 3 декабря временно не работает пункт пропуска "Смольница", а также место пропуска вне ПП "Нижанковичи".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Как отметили пограничники, оформление лиц и транспортных средств не осуществляется по причине неисправности базы данных таможенной службы.

Людей просят учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу.

Напомним, Петр Порошенко на днях не смог выехать за границу – его за пределы Украины не выпустила пограничная служба. ТСН.ua собрал все, что известно о скандале с экс-президентом Украины.

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