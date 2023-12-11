На границе Украины и Польши разблокирован один из крупнейших пунктов пропуска – что известно

Блокировка одного из крупнейших грузовых пунктов пропуска длилась более месяца.

На границе Польши и Украины 11 декабря разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Блокировка этого крупнейшего грузового пункта пропуска длилась более месяца.

Как сообщили в ГНСУ, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.

С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств. Также 25 грузовиков оформляются – будут направляться в сторону Польши.

"За это время команда Министерства и Посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокировки. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков и государства", – сообщил Кубраков.

Напомним, словацкие перевозчики возобновляют блокировку украинских фур на границе (подробности).

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