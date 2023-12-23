Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На границе Украины и Польши разблокирован один из пунктов пропуска – подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
97
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На границе Украины и Польши разблокирован один из пунктов пропуска – подробности

Пункт пропуска на границе Польши и Украины / Фото: Госпогранслужба Украины

Какая ситуация на границе с Польшей.

На границе Украины и Польши 23 декабря разблокирован пункт пропуска "Шегини-Медики" благодаря переговорам с польским правительством.

Об этом сообщил вице-министр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак в соцсети "X" (Twitter).

"С самого утра (23 декабря — ред.) вместе с министром мы поговорили с возглавляющими протест фермерами. Акция протеста приостановлена, три основных требования войдут в стадию реализации в ближайшее время. После Нового года мы садимся за стол, чтобы вместе проработать ожидаемые решения. Именно так работает эффективное министерство сельского хозяйства", – написал он.

Напомним, правительство Польши надеется разблокировать границу с Украиной до нового года.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
97
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация