На границе Украины и Польши разблокирован один из пунктов пропуска – подробности

Какая ситуация на границе с Польшей.

На границе Украины и Польши 23 декабря разблокирован пункт пропуска "Шегини-Медики" благодаря переговорам с польским правительством.

Об этом сообщил вице-министр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак в соцсети "X" (Twitter).

"С самого утра (23 декабря — ред.) вместе с министром мы поговорили с возглавляющими протест фермерами. Акция протеста приостановлена, три основных требования войдут в стадию реализации в ближайшее время. После Нового года мы садимся за стол, чтобы вместе проработать ожидаемые решения. Именно так работает эффективное министерство сельского хозяйства", – написал он.

Напомним, правительство Польши надеется разблокировать границу с Украиной до нового года.

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