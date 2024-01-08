На границе Украины и Польши в очередях стоят около двух тысяч грузовиков — Демченко

На границе Украины и Польши в очереди стоят около двух тысяч грузовиков. До сих пор продолжается блокировка трех пунктов пропуска.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчёва", "Ягодин — Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", — подчеркнул он. Андрей Демченко.

Он также добавил, что 6 января около 21:00 было разблокировано движение по направлению пункта пропуска "Шегини — Медика", но очереди еще остаются — по состоянию на утро 8 января 550 грузовиков. После разблокировки движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивным.

В то же время на других участках границы движение для грузовиков не блокируется. Есть уменьшение очередей грузовых транспортных средств в сторону Украины. Интенсивность движения на въезд и выезд обеспечивается. Очередь остается только на территории Словакии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород". По состоянию на утро 8 января ожидалось проезда 400 грузовиков.

Напомним, что крупнейший инфраструктурный объект на границе с Польшей пропускает меньше всего грузовиков.

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