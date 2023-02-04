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На границе Украины и Румынии завершили реконструкцию пункта "Дяковцы" стоимостью почти 182 млн грн (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины и Румынии завершили реконструкцию пункта "Дяковцы" стоимостью почти 182 млн грн (фото)

Фото: Руслан Запаранюк

На границе Украины с Румынией завершили реконструкцию пункта пропуска "Дяковцы".

На украинско-румынской границе полностью завершена реконструкция международного пункта пропуска "Дяковцы".

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Так, в "Дяковцах" завершены строительные работы и монтаж необходимого оборудования, систем освещения и связи, отремонтировано более 7 км подъездного пути. Завершают работы по обустройству территории. Общая стоимость работ – 181,5 млн грн.

Откроют КПП "Дьяковцы" после завершения инфраструктурных работ румынской стороной.

Фото: Руслан Запаранюк / ©
Фото: Руслан Запаранюк
Фото: Руслан Запаранюк / ©
Фото: Руслан Запаранюк

Планируемая пропускная способность пункта в сутки – до 300 единиц транспортных средств, в том числе 10 автобусов, 1550 граждан, среди них 500 пешеходов.

Реконструкция пункта пропуска началась в 2015 году, затем ее приостановили. Возобновили работы уже в 2021 году.

Напомним, в правительстве объяснили, при каких условиях женщины-госслужащие могут выезжать за границу.

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Дата публикации
Просмотры
409
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