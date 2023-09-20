На границе Украины на выезд стоят более 200 автомобилей и автобусы: где самые большие очереди

В ГНСУ рассказали, какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро среды, 20 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 250 автомобилей и 48 автобусов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:
- "Ягодин" – 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 40 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 60 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 50 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 11 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия:
- "Ужгород" – 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 25 л/а, 6 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" — 10 л/а, (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 15 л/а (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" -10 л/а;
- "Вилок" — 10 л/а.
Румыния:
- "Порубное" – 16 автобусов.
В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.
Раньше мы писали, как проверить, есть ли запрет на выезд за границу: сервисы и инструкции.
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