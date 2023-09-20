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На границе Украины на выезд стоят более 200 автомобилей и автобусы: где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины на выезд стоят более 200 автомобилей и автобусы: где самые большие очереди

Пункт пропуска "Устилуг" / Фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины-Западная граница

В ГНСУ рассказали, какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро среды, 20 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 250 автомобилей и 48 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

  • "Ягодин" – 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" – 40 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 60 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" – 50 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 11 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

  • "Ужгород" – 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 25 л/а, 6 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкове" — 10 л/а, (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 15 л/а (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" -10 л/а;
  • "Вилок" — 10 л/а.

Румыния:

  • "Порубное" – 16 автобусов.

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Раньше мы писали, как проверить, есть ли запрет на выезд за границу: сервисы и инструкции.

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Дата публикации
Просмотры
694
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