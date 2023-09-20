На границе Украины на выезд стоят более 200 автомобилей и автобусы: где самые большие очереди

В ГНСУ рассказали, какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро среды, 20 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 250 автомобилей и 48 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

"Ягодин" – 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 40 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 60 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 50 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 11 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

"Ужгород" – 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 25 л/а, 6 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" — 10 л/а, (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 15 л/а (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" -10 л/а;

"Вилок" — 10 л/а.

Румыния:

"Порубное" – 16 автобусов.

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Раньше мы писали, как проверить, есть ли запрет на выезд за границу: сервисы и инструкции.

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