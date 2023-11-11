На границе Украины отсутствуют авто – в пунктах пропуска около 40 автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро субботы, 11 ноября, в очередях на пунктах пропуска стоят 37 автобусов и грузовики, зарегистрированные в е-очереди. Очереди из легковых автомобилей на границе отсутствуют.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе в Польшу:
- "Ягодин" – 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 7 автобусов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия:
- "Ужгород" – 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" – 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).
Румыния :
- "Порубное" – 3 автобуса.
Очереди на пунктах пропуска в Молдову отсутствуют.
Напомним, ситуация на границе, которая возникла на днях в результате забастовки польских перевозчиков, остается сложной – пропускают ли там теперь пассажирский транспорт.
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