На границе Украины с Венгрией возобновляет работу пункт пропуска: какой и когда

Речь идет о международном автомобильном (кроме автобусов) пункте пропуска "Звонковое — Лонья".

На украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области 23 июня возобновит работу пункт пропуска "Звонково". Проехать через него можно будет ежедневно с 08:00 по 19:00 (по киевскому времени).

Об этом сообщают в МВД и ГПСУ.

Объясняют решение о возобновлении работы улучшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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"По сообщению Главного управления полиции Венгрии, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, начиная с 23 июня этого года, восстанавливается работа пункта пропуска "Звонковое — Лонья", — говорится в сообщении ГПСУ.

Заметим, в Украине правительство временно отменило самоизоляцию после возвращения из-за границы. Речь идет о гражданах Украины или иностранцах с видом на жительство. А вот иностранцы должны иметь с собой один из трех COVID-документов.

Как сообщалось, для пересечения границы с целью предотвращения распространения COVID-19 в Украине расширено перечень документов, при наличии которых разрешается проезжать на территорию государства. Недавно к этому перечню добавились документы о вакцинации, которые должны быть правильно оформлены с указанием какими препаратами иммунизированы граждане. Все детали здесь.

Напомним, также с 23 июня на польско-украинской границе восстанавливают работу три пункта пропуска.

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