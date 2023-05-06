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На границе Украины снова увеличились очереди: где больше всего автомобилей и автобусов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины снова увеличились очереди: где больше всего автомобилей и автобусов

На границе Украины снова увеличились очереди. / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На границе увеличились очереди пассажиров и транспорта.

На утро субботы, 6 мая, перед пунктами пропуска на выезд из Украины образовались очереди из 250 автомобилей и семи автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Наибольшие очереди сейчас на границе с Польшей:

  • ПП "Устилуг" – 40 автомобилей;
  • ПП "Угринов" – 10 автомобилей;
  • ПП "Рава-Русская" – 40 автомобилей;
  • ПП "Грушев" – 20 л/а, 1 автобус;
  • ПП "Краковец" – 70 л/а, 3 автобуса;
  • ПП "Шегини" – 20 л/а.

В пункте пропуска "Нижанковичи" осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн без груза.

Граница со Словакией:

  • ПП "Ужгород" -15 автомобилей и 3 автобуса.

Граница с Венгрией:

  • ПП "Тиса" – 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • ПП "Косино" – 10 л/а;
  • ПП "Лужанка" – 15 л/а.

На границе с Румынией и Молдовой – без очередей.

Напомним, Польша может приостановить на неопределенный период пропуск фур на одном пункте пропуска.

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Дата публикации
Просмотры
1225
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