На границе Украины снова увеличились очереди: где больше всего автомобилей и автобусов

На границе увеличились очереди пассажиров и транспорта.
На утро субботы, 6 мая, перед пунктами пропуска на выезд из Украины образовались очереди из 250 автомобилей и семи автобусов.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Наибольшие очереди сейчас на границе с Польшей:
- ПП "Устилуг" – 40 автомобилей;
- ПП "Угринов" – 10 автомобилей;
- ПП "Рава-Русская" – 40 автомобилей;
- ПП "Грушев" – 20 л/а, 1 автобус;
- ПП "Краковец" – 70 л/а, 3 автобуса;
- ПП "Шегини" – 20 л/а.
В пункте пропуска "Нижанковичи" осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн без груза.
Граница со Словакией:
- ПП "Ужгород" -15 автомобилей и 3 автобуса.
Граница с Венгрией:
- ПП "Тиса" – 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- ПП "Косино" – 10 л/а;
- ПП "Лужанка" – 15 л/а.
На границе с Румынией и Молдовой – без очередей.
Напомним, Польша может приостановить на неопределенный период пропуск фур на одном пункте пропуска.
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