На границе Украины стоят 350 автомобилей и три десятка автобусов – где самые большие очереди

Какая очередь на границе с Польшей и Венгрией.
На границе Украины на утро 16 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 350 автомобилей, 36 автобусов и 100 пешеходов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Следовательно, наибольшие очереди фиксируют на польском направлении в следующих пунктах пропуска:
- "Устилуг" – 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 40 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 60 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 20 л/а, 8 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 50 л/а, 6 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словацкая Республика:
- "Ужгород" — 10 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
Венгрия:
- "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звоночная" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 25 л/а 60 пешеходов;
- "Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.
На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.
Напомним, переселенцы, которые находятся за границей, не будут получать выплаты – кого это касается.
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