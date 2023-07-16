На границе Украины стоят 350 автомобилей и три десятка автобусов – где самые большие очереди

Какая очередь на границе с Польшей и Венгрией.

На границе Украины на утро 16 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 350 автомобилей, 36 автобусов и 100 пешеходов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Следовательно, наибольшие очереди фиксируют на польском направлении в следующих пунктах пропуска:

"Устилуг" – 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 40 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 60 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 20 л/а, 8 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 6 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 10 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Венгрия:

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 25 л/а 60 пешеходов;

"Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.

Напомним, переселенцы, которые находятся за границей, не будут получать выплаты – кого это касается.

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