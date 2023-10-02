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На границе Украины стоят более 100 авто и до полусотни автобусов: где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят более 100 авто и до полусотни автобусов: где самые большие очереди

Пункт пропуска "Звонковое" / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро понедельника, 2 октября, в очередях в пунктах пропуска стоят 110 автомобилей и 40 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

  • "Ягодин" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" – 10 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" – 30 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словакия:

  • "Ужгород" – 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 15 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкове" — 5 л/а (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 5 л/а (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а;
  • "Вылок" — 15 л/а.

Румыния:

  • "Порубное" – 8 автобусов.

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

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Дата публикации
Просмотры
329
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