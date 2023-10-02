На границе Украины стоят более 100 авто и до полусотни автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро понедельника, 2 октября, в очередях в пунктах пропуска стоят 110 автомобилей и 40 автобусов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:
- "Ягодин" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 10 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 30 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Словакия:
- "Ужгород" – 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 15 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" — 5 л/а (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 5 л/а (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а;
- "Вылок" — 15 л/а.
Румыния:
- "Порубное" – 8 автобусов.
В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.
Читайте также: