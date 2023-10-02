На границе Украины стоят более 100 авто и до полусотни автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро понедельника, 2 октября, в очередях в пунктах пропуска стоят 110 автомобилей и 40 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

"Ягодин" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 10 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 30 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словакия:

"Ужгород" – 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 15 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" — 5 л/а (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 5 л/а (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а;

"Вылок" — 15 л/а.

Румыния:

"Порубное" – 8 автобусов.

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

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