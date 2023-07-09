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На границе Украины стоят более 160 автомобилей и десятки автобусов – где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят более 160 автомобилей и десятки автобусов – где самые большие очереди

Очереди на границе Украины 9 июля 2023 года. / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В ГНСУ рассказали о ситуации в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро 9 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 169 автомобилей и 31 автобус.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Республика Польша:

  • "Устилуг" – 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 35 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" – 40 л/а, 8 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Венгрия:

  • "Тиса" – 15 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звоночная" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 22 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 12 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, стало известно, сколько Украина может потерять из-за невозвращения украинских беженцев.

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Дата публикации
Просмотры
257
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