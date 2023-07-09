На границе Украины стоят более 160 автомобилей и десятки автобусов – где самые большие очереди

В ГНСУ рассказали о ситуации в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро 9 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 169 автомобилей и 31 автобус.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Республика Польша:
- "Устилуг" – 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 35 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 40 л/а, 8 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
Словацкая Республика:
- "Ужгород" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
Венгрия:
- "Тиса" – 15 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звоночная" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 22 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 12 л/а, 0 пешеходов.
Напомним, стало известно, сколько Украина может потерять из-за невозвращения украинских беженцев.
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