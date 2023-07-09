На границе Украины стоят более 160 автомобилей и десятки автобусов – где самые большие очереди

В ГНСУ рассказали о ситуации в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро 9 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 169 автомобилей и 31 автобус.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Республика Польша:

"Устилуг" – 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 35 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 40 л/а, 8 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Венгрия:

"Тиса" – 15 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 22 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" — 12 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, стало известно, сколько Украина может потерять из-за невозвращения украинских беженцев.

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