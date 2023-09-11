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На границе Украины стоят более 200 автомобилей и десятки автобусов: где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят более 200 автомобилей и десятки автобусов: где самые большие очереди

Пункт пропуска "Звонковое" / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро понедельника, 11 сентября, в очередях в пунктах пропуска стоят 235 автомобилей и 45 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Наибольшие очереди фиксируют на границе до Польши :

  • "Ягодин" – 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 65 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 3 автобуса (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

  • "Ужгород" – 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 10 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкове" — 10 л/а, (работает с 8 до 19 часов);
  • "Косино" — 15 л/а, (работает с 8 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а;
  • "Вилок" — 15 л/а.

Румыния:

  • "Порубное" – 5 автобусов.

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.

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Дата публикации
Просмотры
954
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