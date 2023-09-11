На границе Украины стоят более 200 автомобилей и десятки автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро понедельника, 11 сентября, в очередях в пунктах пропуска стоят 235 автомобилей и 45 автобусов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Наибольшие очереди фиксируют на границе до Польши :
- "Ягодин" – 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 70 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 65 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 30 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 3 автобуса (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия:
- "Ужгород" – 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 10 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" — 10 л/а, (работает с 8 до 19 часов);
- "Косино" — 15 л/а, (работает с 8 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а;
- "Вилок" — 15 л/а.
Румыния:
- "Порубное" – 5 автобусов.
В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.
Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.
Читайте также: