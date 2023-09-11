На границе Украины стоят более 200 автомобилей и десятки автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро понедельника, 11 сентября, в очередях в пунктах пропуска стоят 235 автомобилей и 45 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Наибольшие очереди фиксируют на границе до Польши :

"Ягодин" – 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 70 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 65 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 3 автобуса (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

"Ужгород" – 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" — 10 л/а, (работает с 8 до 19 часов);

"Косино" — 15 л/а, (работает с 8 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а;

"Вилок" — 15 л/а.

Румыния:

"Порубное" – 5 автобусов.

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.

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