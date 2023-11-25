На границе Украины стоят более 30 автобусов и 80 автомобилей: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро субботы, 25 ноября, в очередях на пунктах пропуска стоят 35 автобусов и 80 автомобилей.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе в Польшу:
- "Ягодин" – 9 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 20 л/а, 2 автобуса (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" – 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 10 л/а, 2 автобуса (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" 5 автобусов (электронная очередь), 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия:
- "Ужгород" — 15 л/а, 4 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 20 л/а, 6 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Косино" — 5 л/а (работает от 8 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а.
Румыния:
- "Порубное" – 6 автобусов (электронная очередь).
В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.
Напомним, польские перевозчики почти три недели блокируют польско-украинскую границу. Дальнобойщики неделями ждут пересечение пунктов пропуска.
Читайте также: