На границе Украины стоят более 30 автобусов и 80 автомобилей: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро субботы, 25 ноября, в очередях на пунктах пропуска стоят 35 автобусов и 80 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе в Польшу:

"Ягодин" – 9 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 20 л/а, 2 автобуса (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" – 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 10 л/а, 2 автобуса (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" 5 автобусов (электронная очередь), 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

"Ужгород" — 15 л/а, 4 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 20 л/а, 6 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Косино" — 5 л/а (работает от 8 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а.

Румыния:

"Порубное" – 6 автобусов (электронная очередь).

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Напомним, польские перевозчики почти три недели блокируют польско-украинскую границу. Дальнобойщики неделями ждут пересечение пунктов пропуска.

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