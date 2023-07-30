На границе Украины стоят более 450 автомобилей – где самые большие очереди (фото)

Очереди на границе на выезд из Украины снова увеличились.

На границе Украины на утро 30 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 460 автомобилей, 58 автобусов и 30 пешеходов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Наибольшие очереди фиксируют на пересечении границы в Польшу:

"Устилуг" – 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 50 л/а, 3 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 55 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 10 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словакия:

"Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Венгрия:

"Тиса" — 12 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" — 7 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 5 л/а, 30 пешеходов;

"Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.

Как рассказала журналистка Галина Остаповец на своей странице в Facebook, пересечение границы в Польшу в пункте пропуска "Ягодин", которое не считается сильно загруженным, заняло у нее около 9 часов.

Очереди в пункте пропуска "Ягодин" в Польшу. Фото/Facebook: Galyna Ostapovets.

Очереди в пункте пропуска "Ягодин" в Польшу. Фото/Facebook: Galyna Ostapovets.

"Вроде и не много автобусов, но почему так все долго — это вопрос. Никто ничего не знает/не говорит, пожимают плечами. На Раве (пункт пропуска в Польшу — ред.), говорят, легко на 20 часов можно зависнуть", — отметила она.

По словам журналиста, также невозможно приобрести билеты на поезд в направлении польского Хелма.

"О Варшаве молчу. Купить билет на этот поезд – реальная магия. Одним словом, кому за границу на авиа – планируйте реально раньше времени. Часов на 15 точно, чтобы наверняка", — посоветовали Остаповец.

Напомним, на границе с Польшей заработает "єЧерга" для автобусов: подробности.

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