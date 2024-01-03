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На границе Украины стоят более 50 автобусов и почти 850 автомобилей: где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят более 50 автобусов и почти 850 автомобилей: где самые большие очереди

Пункт пропуска "Краковец — Корчёва" / Фото: Госпогранслужба Украины

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро среды, 3 января, в очередях на пунктах пропуска стоят 55 автобусов и 842 автомобиля.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе в Польшу:

  • "Ягодын" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устылуг" – 70 л/а, 3 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угрынов" — 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 110 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 150 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" – 140 л/а, 20 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегыни" — 130 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 50 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словакия:

  • "Малый Березный" — 25 л/а (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 62 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкова" — 10 л/а (работает от 8 до 19 часов);
  • "Косино" — 10 л/а (работает от 8 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 30 л/а;
  • "Вилок" — 30 л/а.

В Молдову и Румынию очереди в пунктах пропуска отсутствуют.

Напомним, из-за усиления проверки мужчин во время пересечения границы на КПП образовались очереди – Лубинец объяснил, не нарушает ли усиление контроля права людей.

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Дата публикации
Просмотры
1783
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