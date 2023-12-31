На границе Украины стоят более сотни автобусов и почти 500 автомобилей: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро воскресенья, 31 декабря, в очередях на пунктах пропуска стоят 105 автобусов и 490 автомобилей.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе в Польшу:
- "Ягодын" – 4 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устылуг" – 80 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 50 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 40 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 215 л/а, 31 автобус (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 13 автобусов (электронная очередь), пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Смольница" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Словакия:
- "Малый Березный" — 20 л/а, (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" – 45 л/а, 5 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тыса" — 15 л/а, 7 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 25 л/а.
Румыния:
- "Порубное" – 5 автобусе (электронная очередь).
Молдова:
- "Мамалыга" — 2 автобуса (электронная очередь).
Напомним, польские перевозчики намерены заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до весны.
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