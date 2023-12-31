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На границе Украины стоят более сотни автобусов и почти 500 автомобилей: где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят более сотни автобусов и почти 500 автомобилей: где самые большие очереди

КПП "Ягодин" / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро воскресенья, 31 декабря, в очередях на пунктах пропуска стоят 105 автобусов и 490 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе в Польшу:

  • "Ягодын" – 4 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устылуг" – 80 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 50 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 40 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" – 215 л/а, 31 автобус (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 13 автобусов (электронная очередь), пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Смольница" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словакия:

  • "Малый Березный" — 20 л/а, (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" – 45 л/а, 5 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тыса" — 15 л/а, 7 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 25 л/а.

Румыния:

  • "Порубное" – 5 автобусе (электронная очередь).

Молдова:

  • "Мамалыга" — 2 автобуса (электронная очередь).

Напомним, польские перевозчики намерены заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до весны.

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Дата публикации
Просмотры
1136
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