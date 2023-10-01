На границе Украины стоят почти 200 авто и около полусотни автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро воскресенья, 1 октября, в очередях на пунктах пропуска стоят 175 автомобилей и 38 автобус.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:

"Ягодин" – 5 автобусов (электронная очередь);

"Устилуг" – 20 л/а, 1 автобус (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 25 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 80 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" – 2 автобуса (электронная очередь).

Словакия:

"Ужгород" – 10 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 15 л/а, 2 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Косино" — 10 л/а (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" -10 л/а;

"Вилок" — 15 л/а.

Румыния:

"Порубное" – 2 автобуса (электронная очередь).

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Читайте также: