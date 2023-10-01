На границе Украины стоят почти 200 авто и около полусотни автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро воскресенья, 1 октября, в очередях на пунктах пропуска стоят 175 автомобилей и 38 автобус.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:
- "Ягодин" – 5 автобусов (электронная очередь);
- "Устилуг" – 20 л/а, 1 автобус (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 25 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 80 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" – 2 автобуса (электронная очередь).
Словакия:
- "Ужгород" – 10 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 15 л/а, 2 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Косино" — 10 л/а (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" -10 л/а;
- "Вилок" — 15 л/а.
Румыния:
- "Порубное" – 2 автобуса (электронная очередь).
В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.
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