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На границе Украины стоят почти 200 авто и около полусотни автобусов: где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят почти 200 авто и около полусотни автобусов: где самые большие очереди

Пункт пропуска "Дяковцы"/Фото: Руслан Запаранюк

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро воскресенья, 1 октября, в очередях на пунктах пропуска стоят 175 автомобилей и 38 автобус.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:

  • "Ягодин" – 5 автобусов (электронная очередь);
  • "Устилуг" – 20 л/а, 1 автобус (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 25 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" – 80 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" – 2 автобуса (электронная очередь).

Словакия:

  • "Ужгород" – 10 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 15 л/а, 2 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Косино" — 10 л/а (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" -10 л/а;
  • "Вилок" — 15 л/а.

Румыния:

  • "Порубное" – 2 автобуса (электронная очередь).

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

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Дата публикации
Просмотры
316
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