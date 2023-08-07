На границе Украины стоят почти 200 автомобилей – где самые большие очереди

В ГНСУ рассказали о очередях на границе на выезд из Украины 7 августа.

На границе Украины по состоянию на утро 7 августа в очередях на пунктах пропуска стоят около 200 автомобилей, более 20 автобусов и пешеходы.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Наибольшие очереди фиксируют при пересечении границы в Польшу:

"Ягодин" – 5 автобусов;

"Устилуг" – 35 л/а, 1 автобус;

"Рава-Русская" – 2 автобуса;

"Грушев" – 3 автобуса;

"Краковец" — 30 л/а, 4 автобуса;

"Шегини" — 20 л/а, 8 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

"Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 12 л/а;

"Дзвинкове" — 15 л/а;

"Косино" – 10 л/а;

"Лужанка" — 15 л/а;

"Вилок" — 10 л/а.

На границе с Румынией очереди нет.

Напомним, спасатели завершили работу после взрыва в доме Полтавы и назвали предварительную версию трагедии (фото).

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