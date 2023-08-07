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На границе Украины стоят почти 200 автомобилей – где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят почти 200 автомобилей – где самые большие очереди

Очереди на границе Украины 7 августа 2023 года. / Фото: Государственная пограничная служба Украины

В ГНСУ рассказали о очередях на границе на выезд из Украины 7 августа.

На границе Украины по состоянию на утро 7 августа в очередях на пунктах пропуска стоят около 200 автомобилей, более 20 автобусов и пешеходы.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Наибольшие очереди фиксируют при пересечении границы в Польшу:

  • "Ягодин" – 5 автобусов;
  • "Устилуг" – 35 л/а, 1 автобус;
  • "Рава-Русская" – 2 автобуса;
  • "Грушев" – 3 автобуса;
  • "Краковец" — 30 л/а, 4 автобуса;
  • "Шегини" — 20 л/а, 8 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

  • "Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 12 л/а;
  • "Дзвинкове" — 15 л/а;
  • "Косино" – 10 л/а;
  • "Лужанка" — 15 л/а;
  • "Вилок" — 10 л/а.

На границе с Румынией очереди нет.

Напомним, спасатели завершили работу после взрыва в доме Полтавы и назвали предварительную версию трагедии (фото).

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Дата публикации
Просмотры
969
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