На границе Украины стоят почти 200 автомобилей – где самые большие очереди

В ГНСУ рассказали о очередях на границе на выезд из Украины 7 августа.
На границе Украины по состоянию на утро 7 августа в очередях на пунктах пропуска стоят около 200 автомобилей, более 20 автобусов и пешеходы.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Наибольшие очереди фиксируют при пересечении границы в Польшу:
- "Ягодин" – 5 автобусов;
- "Устилуг" – 35 л/а, 1 автобус;
- "Рава-Русская" – 2 автобуса;
- "Грушев" – 3 автобуса;
- "Краковец" — 30 л/а, 4 автобуса;
- "Шегини" — 20 л/а, 8 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия:
- "Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 12 л/а;
- "Дзвинкове" — 15 л/а;
- "Косино" – 10 л/а;
- "Лужанка" — 15 л/а;
- "Вилок" — 10 л/а.
На границе с Румынией очереди нет.
Напомним, спасатели завершили работу после взрыва в доме Полтавы и назвали предварительную версию трагедии (фото).
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