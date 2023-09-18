На границе Украины стоят почти 200 автомобилей и до сотни автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро понедельника, 18 сентября, в очередях в пунктах пропуска стоят 180 автомобилей и 90 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

"Ягодин" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 90 л/а, 7 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 50 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 27 автобусов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

"Ужгород" – 6 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" – 10 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Румыния:

"Порубное" – 18 автобусов (электронная очередь).

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Напомним, в Украине дешевеют популярные продукты: как изменилась цена.

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