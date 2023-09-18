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На границе Украины стоят почти 200 автомобилей и до сотни автобусов: где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят почти 200 автомобилей и до сотни автобусов: где самые большие очереди

Пункт пропуска "Звонковое". / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро понедельника, 18 сентября, в очередях в пунктах пропуска стоят 180 автомобилей и 90 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

  • "Ягодин" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" – 90 л/а, 7 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 50 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 27 автобусов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

  • "Ужгород" – 6 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" – 10 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Румыния:

  • "Порубное" – 18 автобусов (электронная очередь).

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Напомним, в Украине дешевеют популярные продукты: как изменилась цена.

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Дата публикации
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