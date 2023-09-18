На границе Украины стоят почти 200 автомобилей и до сотни автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро понедельника, 18 сентября, в очередях в пунктах пропуска стоят 180 автомобилей и 90 автобусов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:
- "Ягодин" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 90 л/а, 7 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 50 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 30 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 27 автобусов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия:
- "Ужгород" – 6 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" – 10 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Румыния:
- "Порубное" – 18 автобусов (электронная очередь).
В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.
Напомним, в Украине дешевеют популярные продукты: как изменилась цена.
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