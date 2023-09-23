Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На границе Украины стоят почти 300 автомобилей и около полусотни автобусов: где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1328
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На границе Украины стоят почти 300 автомобилей и около полусотни автобусов: где самые большие очереди

Пункт пропуска "Краковец" / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро субботы, 23 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 270 автомобилей и 51 автобус.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:

  • "Ягодин" – 7 автобусов (электронная очередь);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 60 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" – 40 л/а, 9 автобусов, 40 пешеходов.

Словакия:

  • "Малый Березный" — 5 л/а, (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" – 5 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тыса" — 25 л/а, 2 автобуса, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкове" — 15 л/а (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 25 л/а (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 15 л/а;
  • "Вылок" — 10 л/а.

Румыния:

  • "Порубное" – 19 автобусов (электронная очередь).

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1328
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация