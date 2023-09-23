На границе Украины стоят почти 300 автомобилей и около полусотни автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро субботы, 23 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 270 автомобилей и 51 автобус.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:

"Ягодин" – 7 автобусов (электронная очередь);

"Устилуг" — 40 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 60 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" – 40 л/а, 9 автобусов, 40 пешеходов.

Словакия:

"Малый Березный" — 5 л/а, (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" – 5 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тыса" — 25 л/а, 2 автобуса, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" — 15 л/а (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 25 л/а (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 15 л/а;

"Вылок" — 10 л/а.

Румыния:

"Порубное" – 19 автобусов (электронная очередь).

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Читайте также: