На границе Украины стоят почти 300 автомобилей и около полусотни автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро субботы, 23 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 270 автомобилей и 51 автобус.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:
- "Ягодин" – 7 автобусов (электронная очередь);
- "Устилуг" — 40 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 60 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 20 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" – 40 л/а, 9 автобусов, 40 пешеходов.
Словакия:
- "Малый Березный" — 5 л/а, (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" – 5 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тыса" — 25 л/а, 2 автобуса, (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" — 15 л/а (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 25 л/а (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 15 л/а;
- "Вылок" — 10 л/а.
Румыния:
- "Порубное" – 19 автобусов (электронная очередь).
В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.
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