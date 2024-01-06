На границе Украины стоят почти 40 автобусов и более 130 автомобилей: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро субботы, 6 января, в очередях на пунктах пропуска стоят 39 автобусов и 132 автомобиля.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе до Польши:

"Ягодын" – 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устылуг" – 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" – 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 12 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегыни" — 10 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

"Малый Березный" — 15 л/а (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" – 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тыса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Косыно" — 17 л/а (работает от 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 30 л/а;

"Вилок" — 35 л/а.

В Молдову и Румынию очереди в пунктах пропуска отсутствуют.

Напомним, как пишут СМИ, правительство Польши подпишет соглашение с фермерами по прекращению блокады границы с Украиной.

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