На границе Украины стоят почти 40 автобусов и более 130 автомобилей: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро субботы, 6 января, в очередях на пунктах пропуска стоят 39 автобусов и 132 автомобиля.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе до Польши:
- "Ягодын" – 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устылуг" – 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" – 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 12 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегыни" — 10 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия:
- "Малый Березный" — 15 л/а (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" – 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тыса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Косыно" — 17 л/а (работает от 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 30 л/а;
- "Вилок" — 35 л/а.
В Молдову и Румынию очереди в пунктах пропуска отсутствуют.
Напомним, как пишут СМИ, правительство Польши подпишет соглашение с фермерами по прекращению блокады границы с Украиной.
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