На границе Украины стоят почти 450 автомобилей – где самые большие очереди

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины по состоянию на утро 9 августа в очередях на пунктах пропуска стоят 445 автомобилей, более 20 автобусов и пешеходы.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:

"Ягодин" – 7 автобусов (электронная очередь);

"Устилуг" – 75 л/а, 6 автобусов (электронная очередь);

"Угринов" — 40 л/а;

"Рава-Русская" — 70 л/а, 3 автобуса;

"Грушев" — 50 л/а, 3 автобуса;

"Краковец" — 70 л/а, 3 автобуса;

"Шегини" — 60 л/а, 5 автобусов, 15 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 30 л/а.

Словакия:

"Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Звоночная" — 5 л/а;

"Косино" – 15 л/а;

"Лужанка" — 10 л/а;

"Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.

На границе с Молдовой и Румынией – очереди нет.

Напомним, в Министерстве финансов рассказали, что наибольшее влияние на таможню имеют правоохранительные органы.

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