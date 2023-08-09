На границе Украины стоят почти 450 автомобилей – где самые большие очереди

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины по состоянию на утро 9 августа в очередях на пунктах пропуска стоят 445 автомобилей, более 20 автобусов и пешеходы.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:
- "Ягодин" – 7 автобусов (электронная очередь);
- "Устилуг" – 75 л/а, 6 автобусов (электронная очередь);
- "Угринов" — 40 л/а;
- "Рава-Русская" — 70 л/а, 3 автобуса;
- "Грушев" — 50 л/а, 3 автобуса;
- "Краковец" — 70 л/а, 3 автобуса;
- "Шегини" — 60 л/а, 5 автобусов, 15 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 30 л/а.
Словакия:
- "Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Звоночная" — 5 л/а;
- "Косино" – 15 л/а;
- "Лужанка" — 10 л/а;
- "Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.
На границе с Молдовой и Румынией – очереди нет.
Напомним, в Министерстве финансов рассказали, что наибольшее влияние на таможню имеют правоохранительные органы.
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