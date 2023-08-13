На границе Украины стоят почти 450 автомобилей – где самые большие очереди

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро 13 августа в очередях на пунктах пропуска стоят 445 автомобилей, 54 автобуса и пешеходы.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Наибольшие очереди фиксируют на границе до Польши :
- "Ягодин" – 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 40 л/а;
- "Угринов" — 30 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 40 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 80 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 45 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 50 л/а, 9 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Словакия:
- "Ужгород" — 15 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" — 10 л/а;
- "Косино" – 35 л/а;
- "Лужанка" — 20 л/а;
- "Вилок" — 30 л/а.
Румыния:
- "Порубное" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
На пунктах пропуска в Молдову очереди нет.
Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.
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