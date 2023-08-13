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На границе Украины стоят почти 450 автомобилей – где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят почти 450 автомобилей – где самые большие очереди

Пункт пропуска Малые Селменцы. / Фото: Государственная пограничная служба Украины

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро 13 августа в очередях на пунктах пропуска стоят 445 автомобилей, 54 автобуса и пешеходы.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Наибольшие очереди фиксируют на границе до Польши :

  • "Ягодин" – 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" – 40 л/а;
  • "Угринов" — 30 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 40 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 80 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 45 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 9 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словакия:

  • "Ужгород" — 15 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкове" — 10 л/а;
  • "Косино" – 35 л/а;
  • "Лужанка" — 20 л/а;
  • "Вилок" — 30 л/а.

Румыния:

  • "Порубное" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

На пунктах пропуска в Молдову очереди нет.

Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.

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Дата публикации
Просмотры
422
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