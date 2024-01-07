На границе Украины стоят почти 60 автобусов и более 160 автомобилей: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро воскресенья, 7 января, в очередях на пунктах пропуска стоят 59 автобусов и 162 автомобиля.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе в Польшу:
- "Ягодын" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устылуг" – 15 л/а, 4 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угрынов" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" – 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 30 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 20 л/а, 16 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегыни" — 35 л/а, 15 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).
Словакия:
- "Ужгород" – 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тыса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкова" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косыно" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 12 л/а.
В Молдову и Румынию очереди в пунктах пропуска отсутствуют.
Напомним, 6 января польские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной – "Медика – Шегини".
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