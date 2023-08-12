На границе Украины стоят почти 600 автомобилей – где самые большие очереди

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины по состоянию на утро 12 августа в очередях на пунктах пропуска стоят 570 автомобилей, 51 автобус и 110 пешеходов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Людей также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:
- "Ягодин" – 12 автобусов (электронная очередь);
- "Устилуг" — 20 л/а, три автобуса (электронная очередь);
- "Рава-Русская" — 110 л/а, два автобуса;
- "Грушев" — 25 л/а, четыре автобуса;
- "Краковец" – 140 л/а, 12 автобусов;
- "Шегини" — 60 л/а, 9 автобусов, 110 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 50 л/а, два автобуса.
Словакия
- "Ужгород" – 20 л/а, семь автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия
- "Тиса" — 20 л/а;
- "Дзвинкове" — 10 л/а;
- "Косино" – 25 л/а;
- "Лужанка" — 20 л/а;
Румыния
- "Порубное" – 70 л/а.
На пунктах пропуска в Молдову очередей нет.
Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.
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