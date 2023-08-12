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На границе Украины стоят почти 600 автомобилей – где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят почти 600 автомобилей – где самые большие очереди

Пункт пропуска в Ужгороде. / Фото: УНИАН

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины по состоянию на утро 12 августа в очередях на пунктах пропуска стоят 570 автомобилей, 51 автобус и 110 пешеходов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Людей также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:

  • "Ягодин" – 12 автобусов (электронная очередь);
  • "Устилуг" — 20 л/а, три автобуса (электронная очередь);
  • "Рава-Русская" — 110 л/а, два автобуса;
  • "Грушев" — 25 л/а, четыре автобуса;
  • "Краковец" – 140 л/а, 12 автобусов;
  • "Шегини" — 60 л/а, 9 автобусов, 110 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 50 л/а, два автобуса.

Словакия

  • "Ужгород" – 20 л/а, семь автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия

  • "Тиса" — 20 л/а;
  • "Дзвинкове" — 10 л/а;
  • "Косино" – 25 л/а;
  • "Лужанка" — 20 л/а;

Румыния

  • "Порубное" – 70 л/а.

На пунктах пропуска в Молдову очередей нет.

Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.

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Просмотры
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