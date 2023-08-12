На границе Украины стоят почти 600 автомобилей – где самые большие очереди

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины по состоянию на утро 12 августа в очередях на пунктах пропуска стоят 570 автомобилей, 51 автобус и 110 пешеходов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Людей также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:

"Ягодин" – 12 автобусов (электронная очередь);

"Устилуг" — 20 л/а, три автобуса (электронная очередь);

"Рава-Русская" — 110 л/а, два автобуса;

"Грушев" — 25 л/а, четыре автобуса;

"Краковец" – 140 л/а, 12 автобусов;

"Шегини" — 60 л/а, 9 автобусов, 110 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 50 л/а, два автобуса.

Словакия

"Ужгород" – 20 л/а, семь автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия

"Тиса" — 20 л/а;

"Дзвинкове" — 10 л/а;

"Косино" – 25 л/а;

"Лужанка" — 20 л/а;

Румыния

"Порубное" – 70 л/а.

На пунктах пропуска в Молдову очередей нет.

Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.

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