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На границе Украины стоят почти 600 автомобилей и 72 автобуса – где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят почти 600 автомобилей и 72 автобуса – где самые большие очереди

Пункт пропуска "Устилуг". / Фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины-Западная граница

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро воскресенья, 20 августа, в очередях на пунктах пропуска стоят 585 автомобилей, 72 автобуса и 80 пешеходов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:

  • "Ягодин" – 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" – 75 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 100 л/а, 14 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 60 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 80 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 4 автобуса, 80 пешеходов;
  • "Смольница" — 15 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словакия:

  • "Малый Березный" — 30 л/а, (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкове" — 15 л/а;
  • "Косино" – 30 л/а;
  • "Лужанка" — 30 л/а;
  • "Вилок" — 20 л/а.

На пунктах пропуска в Румынию и Молдову очереди нет.

Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.

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Дата публикации
Просмотры
656
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