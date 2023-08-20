На границе Украины стоят почти 600 автомобилей и 72 автобуса – где самые большие очереди

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро воскресенья, 20 августа, в очередях на пунктах пропуска стоят 585 автомобилей, 72 автобуса и 80 пешеходов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:
- "Ягодин" – 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 75 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 100 л/а, 14 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 60 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 80 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 50 л/а, 4 автобуса, 80 пешеходов;
- "Смольница" — 15 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Словакия:
- "Малый Березный" — 30 л/а, (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" — 15 л/а;
- "Косино" – 30 л/а;
- "Лужанка" — 30 л/а;
- "Вилок" — 20 л/а.
На пунктах пропуска в Румынию и Молдову очереди нет.
Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.
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