На границе Украины стоят почти 600 автомобилей и 72 автобуса – где самые большие очереди

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро воскресенья, 20 августа, в очередях на пунктах пропуска стоят 585 автомобилей, 72 автобуса и 80 пешеходов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:

"Ягодин" – 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 75 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 100 л/а, 14 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 60 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 80 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 4 автобуса, 80 пешеходов;

"Смольница" — 15 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словакия:

"Малый Березный" — 30 л/а, (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" — 15 л/а;

"Косино" – 30 л/а;

"Лужанка" — 30 л/а;

"Вилок" — 20 л/а.

На пунктах пропуска в Румынию и Молдову очереди нет.

Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.

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