На границе Украины уменьшились очереди: где больше всего авто и автобусов

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины 11 октября?
На границе Украины на утро среды, 11 октября, в очередях на пунктах пропуска стоят 60 автомобилей и 51 автобус.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:
- "Ягодин" – 6 автобусов (электронная очередь);
- "Устилуг" — 30 л/а, 3 автобуса (электронная очередь);
- "Грушев" — 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" – 7 автобусов (электронная очередь), 15 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия:
- "Ужгород" – 7 автобусов (электронная очередь).
Венгрия:
- "Тиса" — 10 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Косино" – 10 л/а.
Румыния:
- "Порубное" – 24 автобуса.
В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.
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