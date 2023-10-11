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На границе Украины уменьшились очереди: где больше всего авто и автобусов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины уменьшились очереди: где больше всего авто и автобусов

Пункт пропуска "Устилуг" / Фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины-Западная граница

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины 11 октября?

На границе Украины на утро среды, 11 октября, в очередях на пунктах пропуска стоят 60 автомобилей и 51 автобус.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

  • "Ягодин" – 6 автобусов (электронная очередь);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 3 автобуса (электронная очередь);
  • "Грушев" — 10 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" – 7 автобусов (электронная очередь), 15 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

  • "Ужгород" – 7 автобусов (электронная очередь).

Венгрия:

  • "Тиса" — 10 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Косино" – 10 л/а.

Румыния:

  • "Порубное" – 24 автобуса.

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

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Дата публикации
Просмотры
294
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