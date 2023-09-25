На границе Украины уменьшились очереди на выезд: где больше всего авто и автобусов

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро понедельника, 25 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 110 автомобилей и 35 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Людей также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

"Ягодин" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 4 автобуса (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

"Ужгород" – 10 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тыса" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Косино" — 15 л/а (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а;

"Вилок" — 15 л/а.

Румыния:

"Порубное" – 10 автобусов.

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Читайте также: