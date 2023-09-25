На границе Украины уменьшились очереди на выезд: где больше всего авто и автобусов

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро понедельника, 25 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 110 автомобилей и 35 автобусов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Людей также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:
- "Ягодин" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 4 автобуса (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия:
- "Ужгород" – 10 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тыса" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Косино" — 15 л/а (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а;
- "Вилок" — 15 л/а.
Румыния:
- "Порубное" – 10 автобусов.
В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.
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