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На границе Украины уменьшились очереди на выезд: где больше всего авто и автобусов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины уменьшились очереди на выезд: где больше всего авто и автобусов

Пункт пропуска "Звонковое" / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро понедельника, 25 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 110 автомобилей и 35 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Людей также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

  • "Ягодин" – 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 4 автобуса (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

  • "Ужгород" – 10 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тыса" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Косино" — 15 л/а (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а;
  • "Вилок" — 15 л/а.

Румыния:

  • "Порубное" – 10 автобусов.

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

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Дата публикации
Просмотры
124
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