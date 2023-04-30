На границе Украины увеличились очереди: пограничники сообщили количество пассажиров

В пунктах пропуска на выезд из Украины стоят автомобили и автобусы.
На утро воскресенья, 30 апреля, перед пунктами пропуска на выезд из Украины образовались очереди из 70 автомобилей и 24 автобусов.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Самые большие очереди образовались на границе с Польшей:
- ПП "Устилуг" – 30 автомобилей
- ПП "Грушев" – 5 автобусов;
- ПП "Краковец" – 30 автомобилей и 12 автобусов.
На границе со Словакией очереди есть перед пунктом пропуска "Ужгород" – семь автобусов.
На границе с Венгрией перед ПП "Тиса" в очереди стоит 10 автомобилей.
Нет очередей в пунктах пропуска на границе с Румынией и Молдовой.
Напомним, двое молодых людей пытались пересечь границу, выдавая себя за подростков (фото).
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