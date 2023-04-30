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На границе Украины увеличились очереди: пограничники сообщили количество пассажиров

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2283
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На границе Украины увеличились очереди: пограничники сообщили количество пассажиров

На границе Украины увеличились очереди. / Фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины-Западная граница

В пунктах пропуска на выезд из Украины стоят автомобили и автобусы.

На утро воскресенья, 30 апреля, перед пунктами пропуска на выезд из Украины образовались очереди из 70 автомобилей и 24 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Самые большие очереди образовались на границе с Польшей:

  • ПП "Устилуг" – 30 автомобилей
  • ПП "Грушев" – 5 автобусов;
  • ПП "Краковец" – 30 автомобилей и 12 автобусов.

На границе со Словакией очереди есть перед пунктом пропуска "Ужгород" – семь автобусов.

На границе с Венгрией перед ПП "Тиса" в очереди стоит 10 автомобилей.

Нет очередей в пунктах пропуска на границе с Румынией и Молдовой.

Напомним, двое молодых людей пытались пересечь границу, выдавая себя за подростков (фото).

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Дата публикации
Просмотры
2283
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