На границе Украины увеличились очереди: пограничники сообщили количество пассажиров

В пунктах пропуска на выезд из Украины стоят автомобили и автобусы.

На утро воскресенья, 30 апреля, перед пунктами пропуска на выезд из Украины образовались очереди из 70 автомобилей и 24 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Самые большие очереди образовались на границе с Польшей:

ПП "Устилуг" – 30 автомобилей

ПП "Грушев" – 5 автобусов;

ПП "Краковец" – 30 автомобилей и 12 автобусов.

На границе со Словакией очереди есть перед пунктом пропуска "Ужгород" – семь автобусов.

На границе с Венгрией перед ПП "Тиса" в очереди стоит 10 автомобилей.

Нет очередей в пунктах пропуска на границе с Румынией и Молдовой.

Напомним, двое молодых людей пытались пересечь границу, выдавая себя за подростков (фото).

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