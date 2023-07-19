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На границе Украины выросли очереди на выезд – где больше всего автомобилей и автобусов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины выросли очереди на выезд – где больше всего автомобилей и автобусов

На границе Украины 19 июля выросли очереди на выезд. / Фото: Министерство внутренних дел Украины

В ГПСУ рассказали об очередях на пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины по состоянию на утро 19 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 345 автомобилей 9 автобусов и 90 пешеходов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Наибольшие очереди фиксируют на пересечении границы в Польшу в следующих пунктах пропуска:

  • "Устилуг" – 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" – 80 л/а, 2 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словакия

  • "Малый Березный" — 5 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия

  • "Тиса" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкове" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 50 пешеходов;
  • "Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.

Напомним, находящиеся за рубежом переселенцы не будут получать выплат: кого это касается.

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Дата публикации
Просмотры
1935
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