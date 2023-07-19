На границе Украины выросли очереди на выезд – где больше всего автомобилей и автобусов

В ГПСУ рассказали об очередях на пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины по состоянию на утро 19 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 345 автомобилей 9 автобусов и 90 пешеходов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Наибольшие очереди фиксируют на пересечении границы в Польшу в следующих пунктах пропуска:

"Устилуг" – 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 80 л/а, 2 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словакия

"Малый Березный" — 5 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия

"Тиса" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 20 л/а, 50 пешеходов;

"Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.

Напомним, находящиеся за рубежом переселенцы не будут получать выплат: кого это касается.

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