На границе Украины выросли очереди на выезд – где больше всего автомобилей и автобусов

В ГПСУ рассказали об очередях на пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины по состоянию на утро 19 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 345 автомобилей 9 автобусов и 90 пешеходов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Наибольшие очереди фиксируют на пересечении границы в Польшу в следующих пунктах пропуска:
- "Устилуг" – 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 80 л/а, 2 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
Словакия
- "Малый Березный" — 5 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия
- "Тиса" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 20 л/а, 50 пешеходов;
- "Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.
На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.
Напомним, находящиеся за рубежом переселенцы не будут получать выплат: кого это касается.
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