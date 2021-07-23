На границе Украины задержали афганцев, которые нелегально направлялись из России в Евросоюз

На границе Украины задержали афганцев, которые нелегально направлялись из России в Евросоюз

Одну из групп уличили в Северодонецке, третьих — в приграничных районах Луганщины.

Сотрудники СБУ задержали несколько групп нелегальных мигрантов из Афганистана, которые переправлялись с территории России в ЕС. Только нелегалы оказались на территории Украины — сработали правоохранители и их задержали.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Всего было задержано 4 группы иностранцев, которые планировали нелегально попасть в ЕС. Предварительно большинство из них — выходцы из Афганистана.

Маршрут нелегалов проходил через территорию РФ. Оттуда они организованными группами должны были пересечь госграницу Украины вне установленных пунктов пропуска. Затем организаторы схемы "гарантировали" иностранцам транзитное переправки в Евросоюз.

Сотрудники СБУ разоблачили первую группу нелегалов на "перевалочной" квартире в Северодонецке, вторую — на попытке скрытого перемещения через территорию региона. Других нелегалов правоохранители задержали в приграничных районах Луганщины. В общем задержан 35 иностранцев.

Против злоумышленников открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) УК. Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос о принудительном возвращении иностранцев в страну происхождения.

Служба безопасности Украины

Напомним, пограничники Львовского отряда поймали трех иностранцев на подступах к украинской границе с Польшей. Ими оказались выходец из Северной Кореи и двое турок.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку