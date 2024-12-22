Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На границе Украины зафиксирован самый большой пассажиропоток за последние годы

На границе Украины зафиксирован самый большой пассажиропоток за последние годы

Пункт пропуска на границе

Украинцы массово уезжают в Европу

В предрождественский период значительно вырос пассажиропоток через государственную границу Украины. За последние сутки его пересекли более 150 тысяч человек — это один из самых высоких показателей за последние годы.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Наибольший рост наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей. Однако, несмотря на увеличение количества пересечений границы, существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается: в оба направления границу пересекли в среднем по 75 тысяч человек.

Увеличенный пассажиропоток приводит к образованию очередей на границе.

Напомним, в пунктах пропуска на границе Украины существенно выросло количество путешественников. В частности, на КПП во Львовской области фиксируется увеличение пассажиропотока на 15%.

Читайте также:

 
 
 
 

Похожие темы:

Следующая публикация