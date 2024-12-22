На границе Украины зафиксирован самый большой пассажиропоток за последние годы

В предрождественский период значительно вырос пассажиропоток через государственную границу Украины. За последние сутки его пересекли более 150 тысяч человек — это один из самых высоких показателей за последние годы.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Наибольший рост наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей. Однако, несмотря на увеличение количества пересечений границы, существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается: в оба направления границу пересекли в среднем по 75 тысяч человек.

Увеличенный пассажиропоток приводит к образованию очередей на границе.

Напомним, в пунктах пропуска на границе Украины существенно выросло количество путешественников. В частности, на КПП во Львовской области фиксируется увеличение пассажиропотока на 15%.

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