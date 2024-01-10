На границе Украины значительно уменьшились очереди из автобусов и авто – ситуация в пунктах пропуска

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины по состоянию на утро среды, 10 января, в очередях на пунктах пропуска стоят 5 автобусов и 122 автомобиля.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Польша:

"Устылуг" – 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегыни" — 40 л/а (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

"Малый Березный" — 20 л/а (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тыса" — 12 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 10 л/а;

"Вылок" — 10 л/а.

В Молдову и Румынию очереди в пунктах пропуска отсутствуют.

Напомним, глава Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль заявил, что есть европейские страны, должны создать механизмы возвращения в Украину военнообязанных для их мобилизации на фронт.

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