На границе Украины значительно уменьшились очереди из автобусов и авто – ситуация в пунктах пропуска

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины по состоянию на утро среды, 10 января, в очередях на пунктах пропуска стоят 5 автобусов и 122 автомобиля.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
Людей также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Польша:
- "Устылуг" – 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегыни" — 40 л/а (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия:
- "Малый Березный" — 20 л/а (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тыса" — 12 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 10 л/а;
- "Вылок" — 10 л/а.
В Молдову и Румынию очереди в пунктах пропуска отсутствуют.
Напомним, глава Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль заявил, что есть европейские страны, должны создать механизмы возвращения в Украину военнообязанных для их мобилизации на фронт.
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