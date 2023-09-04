На границе Украины значительно уменьшились очереди из автобусов и автомобилей: какая ситуация

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро понедельника, 4 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 180 автомобилей и 70 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

"Ягодин" – 3 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 60 л/а, 9 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" – 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 5 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 7 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 8 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия

"Малый Березный" — 10 л/а (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" – 12 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" – 10 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется).

Румыния:

"Порубное" – 10 автобусов (электронная очередь).

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.

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