На границе Украины значительно уменьшились очереди из автобусов и автомобилей: какая ситуация

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро понедельника, 4 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 180 автомобилей и 70 автобусов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:
- "Ягодин" – 3 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 60 л/а, 9 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" – 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 5 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 7 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 8 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия
- "Малый Березный" — 10 л/а (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" – 12 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" – 10 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется).
Румыния:
- "Порубное" – 10 автобусов (электронная очередь).
В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.
Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.
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