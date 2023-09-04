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На границе Украины значительно уменьшились очереди из автобусов и автомобилей: какая ситуация

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины значительно уменьшились очереди из автобусов и автомобилей: какая ситуация

Пункт пропуска "Устилуг" / Фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины-Западная граница

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро понедельника, 4 сентября, в очередях на пунктах пропуска стоят 180 автомобилей и 70 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

  • "Ягодин" – 3 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" – 60 л/а, 9 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" – 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 5 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" – 7 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 8 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия

  • "Малый Березный" — 10 л/а (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" – 12 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" – 10 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется).

Румыния:

  • "Порубное" – 10 автобусов (электронная очередь).

В пунктах пропуска в Молдову очереди отсутствуют.

Напомним, в Министерстве финансов рассказали, кто реально контролирует украинскую таможню.

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Дата публикации
Просмотры
751
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