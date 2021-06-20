На границе в длинной пробке застряли украинские болельщики перед матчем сборной в Бухаресте (фото)

Почти все, кто стоит в очереди на границе, едут на футбол, который состоится завтра в Бухаресте.

Сотни автомобилей застряли в очереди на украинско-молдавско-румынской границе со стороны "Рени" в воскресенье, 20 июня. Преимущественно это украинские болельщики, которые направляются в Бухарест на матч "Украина — Австрия", который состоится 21 июня.

Об этомнаписал в Facebook общественный деятель, волонтер, активист Роман Синицын.

По его информации, на украинском пункте пропуска "Рени" возникли проблемы с электроснабжением, в частности, погас свет и мол не работает база. Он говорит, что очередь не двигается более трех часов. В то же время, Синицин заметил, что со стороны Молдовы проблем с электроснабжением нет.

Он уточнил, что 80% людей из очереди на границе — те, кто едут на футбол в Бухарест.

"Четко" у нас таможня работает под завтрашний футбол. Как часы. На Рени у таможенников уже час нет света и генератор сломался... Лучше бы на самолете летел", — написал он.

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