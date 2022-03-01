На границе военнообязанные мужчины предлагают по $1000 взятки, чтобы выехать из Украины

На границе военнообязанные мужчины предлагают по $1000 взятки, чтобы выехать из Украины

Уже 16 мужчин, пытавшихся за взятку уехать из Украины, направили в военкоматы.

В течение суток, 1 марта, пограничники обнаружили 16 мужчин, незаконно пытавшихся покинуть страну и подкупить правоохранителей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Как отмечается, покинуть страну незаконно пытались как мужчины младшего возраста, так и старшего, с 2002 до 1962 года рождения. Они предлагали взятки от 150 долларов до 1 тысячи долларов.

Правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 369 УК Украины, сотрудники Госпогранслужбы документировали и передавали для дальнейших правовых действий представителям полиции.

"Шегини", "Краковец", "Тиса", "Смольница", "Косино", "Рава-Русская", "Серпневое", "Дзвонковое" "Грушев", "Ягодин", "Табаки", "Порубное", " Вилок" — ни в одном из этих пунктов пропуска, от западного к южному участку, пересечь границу им не удалось. К тому же им придется в ближайшее время посетить районные военкоматы.

Напомним, с 24 февраля 2022 года на период действия правового режима военного положения выезд за пределы страны гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается. Теперь, по данным ГПСУ, украинцев направляют в районные военкоматы.

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