На границе высокий пассажиропоток: какая ситуация на КПП

Больше всего путешественников – на КПП с Польшей.
На государственной границе Украины с соседними странами пассажиропоток остается достаточно высоким. Больше всего – с Польшей.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Наибольшая нагрузка наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей. Хотя рост пассажиропотока фиксируется по всем направлениям", — сообщили пограничники.
За прошедшие сутки пограничники зафиксировали 127 тысяч пересечений государственной границы. Количество въехавших в Украину составляет 69 тысяч. Цифры превышают количество граждан, выехавших из страны – 58 тысяч путешественников.
Как сообщалось ранее, украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей. Ведь в пунктах пропуска существенно выросло количество путешественников. В частности, на КПП во Львовской области.
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