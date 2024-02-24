На границе задержали бегунов-уклонистов: что придумали на этот раз

По информации пограничников, на всех правонарушителей составлены админпротоколы.

Украинские пограничники задержали несколько групп нарушителей, пытавшихся незаконно добраться до Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Отмечается, что движение первой группы в сторону государственной границы зафиксировала фотоловушка. Задержали неизвестных при преодолении ими заградительного забора.

Вторая группа мужчин решилась на "путешествие" за границу через горный и лесистый участок, опасный для жизни.

О нахождении еще одного постороннего лица у госграницы известил сигнализационный комплекс. Пограничный наряд обнаружил порезанную колючую проволоку и юношу, который начал бежать. Его задержали в нескольких сотнях метров от границы.

Еще двое нарушителей на контроль вместе с паспортами предоставили справки ВЛК и временные удостоверения военнообязанного. Впрочем, документы оказались поддельными.

По информации пограничников, на всех правонарушителей составлены админпротоколы, а мужчинам, использовавшим фальшивые документы, грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что четверо ухилянцев собирались попасть горами в Румынию.

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