На границе задержали еще одного "вдовца" призывного возраста, пытавшегося сбежать из Украины

После "смерти" супруга еще дважды успела побывать за границей.

В Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 40-летнего харьковчанина, который пытался пересечь границу, сфальсифицировав смерть жены.

Задержанный предоставил копию свидетельства о смерти жены, надеясь уехать за границу с двумя детьми как их единственный опекун.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В копии "свидетельства о смерти" была указана "смерть" жены в июне 2021 года. Однако во время проверки установлено, что после "смерти", в августе 2021 года, женщина дважды пересекала государственную границу и летала отдыхать с семьей в Египет", – сообщают пограничники.



На период действия военного положения украинцам от 18 до 60 лет выезд за пределы страны запрещен.

Напомним, киевлянин подделал документы о смерти жены, чтобы уехать с детьми за границу.

Пограничники также задержали мужчину, который скрывался в "коробке для малыша ".