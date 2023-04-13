На границе задержали пьяного "Ромео" из Молдовы, который упал в ров и заснул: чем все закончилось

У мужчины уже был запрет на въезд в Украину.

В Одесской области на границе задержан 35-летний гражданин Молдовы, который шел к своей любимой из Украины за пределами пункта пропуска.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, 35-летний "Ромео" из Молдовы ранее незаконно пересекал украинскую границу, из-за чего ему запретили въезд в наше государство на 5 лет. Однако 12 апреля он решил снова нарушить законодательство и отправился к своей любимой, проживающей в одном из населенных пунктов Одесской области.

Поскольку мужчина был пьян, он не смог преодолеть инженерные препятствия на границе: гражданин Молдовы упал в ров и заснул, а когда проснулся его уже встретили пограничники.

Мужчине еще на 10 лет запретили въезд в Украину.

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Напомним, на международном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области могут возникнуть очереди. Причиной называют протест аграриев на территории Польши.

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