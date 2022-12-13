На границе задержали украинцев с надувными детскими кругами: планировали переплыть реку, для согрева обмотавшись пищевой пленкой

Пограничники задержали двоих мужчин, которые очень хотели попасть в Румынию.

В Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали двух жителей Одесщины, которые планировали попасть в Румынию, переплыв реку на надувных детских кругах.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Отчаяния планировали незаконно попасть в Румынию, переплыв Тису, несмотря на риски подводных течений, ледяную воду и устланное каменными глыбами дно. Чтобы не переохладиться, они решили замотаться в пищевую пленку, а как плавное средство через реку выбрали детские надувные круги. Сухую одежду, личные вещи, документы и деньги они сложили в мусорные мешки.

Сами же пограничники отмечают, что с 24 февраля зафиксировано немало случаев гибели людей, пытавшихся незаконно попасть за границу, переплывая реку Тиса.

Задержанные жители Одесщины заверили, что не знали о роковых попытках своих предшественников.

На нарушителей составили документы админпроизводства по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направили в суд.

Напомним, что 28-летний житель Одессы хотел незаконно перебраться через границу со своим котом. За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на задержанного мужчину документы административного производства.

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