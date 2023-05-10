На границе задержаны двое уклонистов из Киева с фальшивыми документами: детали

За прошедшие сутки украинские пограничники разоблачили в пунктах пропуска на границе с Румынией и Венгрией двух киевлян призывного возраста. Мужчины пытались выехать из Украины за поддельными документами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

В пункте пропуска "Солотвино" через украинско-румынскую границу пытался незаконно уехать 28-летний киевлянин. Он прибыл на КПП вместе со своей 49-летней матерью. Основанием для выезда новолуния граница была якобы инвалидность матери. Впрочем, документы оказались ложными.

"В ходе проверки предъявленных документов пограничники установили, что они полностью сфальсифицированы и не казались уполномоченными на то органами. Сам предъявитель признался, что приобрел поддельные документы у дельцов, оплатив за их услуги 10 тысяч долларов", — говорится в сообщении пограничников.

28-летний житель Киева пытался уехать за границу с удостоверением об "инвалидности" матери. / Фото: facebook/ДПСУ

Между тем, в пункте пропуска "Косино" задержали 48-летнего киевлянина-уклониста. Мужчина пытался незаконно попасть в Венгрию на основании сфальсифицированной справки военно-врачебной комиссии и временного удостоверения военнообязанного.

В Закарпатье пограничники обнаружили фальшивые документы у киевлянина-ухилянта. / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Пограничники сообщили полицию о наличии в действиях украинцев признаков преступления по статье "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Напомним, в Украине за время проведения мобилизации военными в некоторых территориальных центрах комплектования выстроили коррупционные схемы. За отсрочку от армии от военнообязанных требуют немалые суммы. В частности, Одесский военкомат оказался в центре скандала.

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