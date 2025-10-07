На границе с ЕС уничтожили партии украинских яиц: в чем дело

Яйца / © pixabay.com

На границах с Польшей и Словакией обнаружили несколько партий украинских куриных яиц, в которых нашли остатки антибиотиков. Весь груз был утилизирован, а экспорт с птицефабрики, которая произвела эти яйца, временно приостановлен.

Об этом сообщило издание Latifunfist.

Зараженные партии изъяли во время контроля в пунктах пропуска, чтобы предотвратить попадание продукции к потребителям. Как сообщает система RASFF Window, похожие нарушения фиксировались и при экспорте через Нидерланды.

В ассоциации объяснили, что использование антибиотиков в период яйценоскости строго запрещено, а полученную в это время продукцию нужно уничтожать. Пока идет расследование, экспорт с предприятия приостановлен. По информации Latifunfist, речь идет о компании Ovostar (торговая марка «Ясенсвит»).

В Госпродпотребслужбе подтвердили, что получили сообщение через систему RASFF от Польши, Нидерландов и Латвии об обнаружении антибиотиков в партиях украинских яиц. В то же время случаев с Францией не зафиксировано.

Тем временем французская ассоциация CNPO начала информационную кампанию против импорта украинских яиц. Ее представители заявляют, что украинская продукция может не соответствовать стандартам ЕС, в частности из-за разрешения клеточного содержания кур в Украине. В CNPO отмечают, что антибиотики, обнаруженные в отдельных партиях, запрещены в Евросоюзе уже более 15 лет, и призывают усилить контроль за импортом, чтобы гарантировать безопасность потребителей.

Несмотря на этот инцидент, украинская яичная отрасль демонстрирует стабильный рост экспорта. По данным «Союза птицеводов Украины», в августе 2025 года за границу отправили 168,2 млн штук яиц на сумму $16,4 млн, что на 81,9% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Всего за восемь месяцев 2025 года экспорт принес $119,5 млн — в 2,6 раза больше, чем в 2024-м.

Основными импортерами украинских яиц остаются Испания (11%), Великобритания (10,6%) и Хорватия (10,9%). Наибольшие объемы поставок в августе направили в Испанию (37,1 млн штук), Чехию (28,9 млн) и Польшу (21,7 млн).

