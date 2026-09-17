На границе с Молдовой возобновили пропуск: что известно

Пункт пропуска / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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На украинско-молдавской границе полностью возобновили пропускные операции через пункт «Паланка-Маяки-Удобное».

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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По данным пограничников, пункт пропуска уже работает без сбоев.

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«Пропускные операции в пункте пропуска возобновлены. Пункт пропуска работает в штатном режиме», — отметили в ГПСУ.

Ранее молдавские пограничники временно приостанавливали оформление граждан и транспортных средств из-за технических неисправностей в своих регистрационных системах.

В этой связи украинские силы рекомендовали путешественникам выбирать другие маршруты для пересечения границы. На данный момент все технические проблемы устранены.

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