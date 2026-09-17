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- Украина
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На границе с Молдовой возобновили пропуск: что известно
На границе с Молдовой отменили ограничения. Пункт пропуска возобновил работу.
На украинско-молдавской границе полностью возобновили пропускные операции через пункт «Паланка-Маяки-Удобное».
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
По данным пограничников, пункт пропуска уже работает без сбоев.
«Пропускные операции в пункте пропуска возобновлены. Пункт пропуска работает в штатном режиме», — отметили в ГПСУ.
Ранее молдавские пограничники временно приостанавливали оформление граждан и транспортных средств из-за технических неисправностей в своих регистрационных системах.
В этой связи украинские силы рекомендовали путешественникам выбирать другие маршруты для пересечения границы. На данный момент все технические проблемы устранены.