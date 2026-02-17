- Дата публикации
На границе с Молдовой временно ограничено движение: что известно
Непогода заставляет закрыть пункты пропуска на границе с Молдовой для грузового и пассажирского транспорта.
На границе с Молдовой временно ограничено движение грузовых и пассажирских транспортных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы в Telegram.
Согласно данным, ограничения вводятся в связи со сложными погодными условиями, повышающими риск аварий и создающими опасность для участников дорожного движения.
По информации ведомства, временное ограничение начнет действовать с 05:00 18 февраля 2026 года на участке дороги от 11+920 км до 308+000 км в направлении города Бухарест.
В связи с этим движение указанной категории транспортных средств в и из пунктов пропуска на границе с Молдовой будет приостановлено. Речь идет о таких пунктах пропуска: «Паланка-Маяки-Удобное», «Староказачье», «Серпневое», «Малоярославец», «Лесное», «Рени», «Долинское», «Орловка», «Виноградовка», «Табаки» и «Новые Трояны».
Дорожные службы сообщили, что молдавские коллеги уже проинформированы о временных ограничениях для координации мер на приграничной территории.
Водителей грузовых и пассажирских транспортных средств призывают планировать маршруты с учетом ограничений и соблюдать все рекомендации для обеспечения безопасности на дороге.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 16 февраля на украинско-румынском пункте пропуска Солотвино-Сигету-Мармацией вводят временное ограничение движения транспорта.