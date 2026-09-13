Шахед / © iStock

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В ночь на 13 сентября, по сообщениям социальных сетей, Россия нанесла удар по территории международного пункта пропуска «Ягодин» на границе с Польшей. Под ударом врага оказалась АЗС, расположенная недалеко от КПП.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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В Сети распространяется видео, на котором, как утверждается, зафиксированы последствия атаки возле пункта пропуска «Ягодин» на границе с Польшей.

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По словам автора видео, российский беспилотник попал в заправку. После атаки вспыхнул масштабный пожар — огонь охватил территорию АЗС и транспортные средства, в том числе грузовики. Языки пламени видны на значительном расстоянии.

По состоянию на 9.00 официального подтверждения этой информации нет. Ни украинская, ни польская стороны не комментировали соответствующие видео.

Также пока неизвестно, есть ли в результате атаки погибшие или пострадавшие.

По соображениям безопасности редакция не публикует видео с места происшествия до официального подтверждения.

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Атака РФ по западу Украины — что известно

Напомним, рано Россия атакует западные области дронами. В Тернополе были слышны звуки взрывов. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе ударных дронов.

По данным Воздушных сил, в ид вечера 12 сентября до утра 13 сентября российские военные нанесли удар по Украине 453 ударными БпЛА. Это Shahed, Гербера, дроны-имитаторы типа «Пародия», а также S8000 «Бандероль».

Из-за российской атаки по западным областям Польша также перевела наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки в состояние полной готовности.

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