На границе с Польшей не работает база данных: есть ли очереди

В работе базы данных пограничной службы Польши произошел технический сбой, повлиявший на пункты пропуска в двух областях Украины. Водителей просят учесть возможные изменения во времени пересечения границы.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

На всех польских пунктах пропуска, прилегающих ко Львовской и Волынской областям, зафиксированы технические проблемы в работе базы данных Пограничной службы Польши. Сейчас специалисты уже занимаются устранением сбоя.

Путешественникам рекомендуют учесть эту информацию при планировании поездок. По состоянию на сейчас скопления транспорта на въезд и выезд нет.

О полном восстановлении работы пунктов пропуска сообщат дополнительно.

Напомним, 23 января возле пункта пропуска Долгобичув — Угринов три десятка польских фермеров провели двухчасовую акцию протеста против импорта украинской сельхозпродукции. Несмотря на требования ограничить ввоз зерна, сахара и овощей, аграрии не блокировали дорогу, поскольку, по данным источников ТСН, получили предостережение от власти. По информации Львовской таможни, движение транспорта оставалось свободным, а автомобильные очереди на въезд и выезд из Украины не зафиксированы.